VIDEO - Les manalas sont déjà arrivés dans les boulangeries en Alsace, avis aux amateurs !

Bien avant la Saint Nicolas qui aura lieu le 6 décembre, les manalas ont déjà pris place dans les vitrines des boulangeries en Alsace. Vous pouvez dès à présent déguster les petites brioches en forme de bonhomme. Chez Kempf à Colmar, la boulangerie a lancé la confection depuis plusieurs jours.

Ils sont déjà confectionnés depuis plusieurs jours, ce seront les vedettes de la Saint Nicolas le 6 décembre : les manalas trônent dans les vitrines des boulangeries alsaciennes. Les petites brioches en forme de bonhomme sont pris d'assaut par les gourmands. Vous pouvez les déguster avec un chocolat, du thé, un café ou une clémentine ! Ils font le bonheur des enfants, mais aussi des grands, au petit déjeuner, mais aussi au goûter.

On repose le manala trois fois. Quand la pâte est faite, une fois formés et une dernière fois avant de les repasser au four," Rémy Husser, chef-boulanger chez Kempf