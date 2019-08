VIDEO - les marseillais relèvent le challenge "Ma cité va briller"

C'est un nouveau challenge, et les marseillais de la cité des Oliviers viennent de le relever : Nettoyer leur cité

Marseille, France

Ce sont des parisiens qui leur ont lancé le défi : nettoyer leur quartier. loin de la rivalité OM / PSG, ces marseillais viennent de leur répondre ce jeudi matin, Cité des Oliviers, dans le 13e arrondissement. ils ont à leur tour mené une opération "ramassage" de détritus au pied du bâtiment A. 20 à 30 bénévoles étaient réunis, des jeunes, des adolescents et des adultes.

20 sacs poubelles

Le défi a un nom : le challenge "Ma Cité va briller". A l'origine, une association de la région parisienne, "Espoir et Création" est installée à Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise. Son objectif : mobiliser les jeunes, les fédérer, autour d'un projet à dimension environnementale.

L'idée, derrière, c'est bien de provoquer une prise de conscience, et un changement de comportement, surtout auprès des plus jeunes générations. Pour en finir avec ces canettes et autres détritus jetés par terre, en pleine nature ou dans la rue.

En à peine 2 heures, 20 sacs poubelles sont remplis de détritus, et des pneus ramassés également.

"Dans notre ville, ils se lancent énormément de défis sur des .. bagarres de rues. On s'est dit "pourquoi pas se défier sur quelque chose de positif, tout simplement". C'est ouvert à tous, ce n'est pas obligé d'être originaire d'une cité. Tout le monde peut participer."Hind Ayadi , fondatrice de l'association Espoir et Création

A qui de jouer maintenant ? Les marseillais ont choisi de mettre au défi.. Montpellier !