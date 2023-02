VIDÉO - Les plus grands champions de BMX à Sarrians en prévision des JO 2024

D'ici aux JO de Paris 2024, les plus grands champions de BMX passeront par la piste de Sarrians (Vaucluse) pour s'entraîner

"Welcome to Sarrians". Le président du club de BMX de Sarrians maîtrise parfaitement l'anglais. Autant dire que c'est utile au bord de la piste au regard du nombre de pilotes étrangers. Les arrivées des délégations vont s'enchaîner en ce début d'année en prévision des Jeux Olympiques 2024 à Paris. "Nous avons par exemple le champion olympique en titre Niek Kimmann", indique Stéphane Garcia le président du club de BMX.

ⓘ Publicité

Les futurs médaillés auront-ils un accent vauclusien ? "J'en suis certain, il y a un peu de Vaucluse à Paris et inversement", se réjouit Stéphane Garcia qui se démène pour chouchouter les stars du BMX. Il y a aussi de grands champions français qui profitent des installations vauclusiennes. C'est le cas Sylvain André, 4e des derniers JO à Tokyo. "C'est bénéfique pour tout le monde je pense. Il m'arrive de donner des conseils aux jeunes pilotes passionnés et travailleurs", raconte le du pilote originaire de Cavaillon.