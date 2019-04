VIDÉO : Les policiers haut-savoyards formés aux techniques d’intervention en cas d’attentat

Ce mardi à Annecy, une vingtaine d'hommes et de femmes des commissariats de Thonon-les-Bains, Annemasse et Annecy ont suivi une journée de formation aux techniques d’intervention en cas d’attentat. Reportage.

Haute-Savoie, France

C’est une mesure mise en place après les attentats de 2015 à Paris. Tous les policiers sont désormais formés à intervenir en cas d’acte terroriste. "Auparavant, les policiers que vous voyez tous les jours dans les commissariats, quand ils avaient à faire à une prise d’otage, ils étaient chargés de sécuriser un périmètre et d’attendre les forces spécialisées, explique le commissaire de Thonon-les-Bains. Depuis les attentats, nous avons changé de paradigme. Maintenant, il s’agit de limiter le nombre de victimes civiles et de faire cesser au plus vite l’acte criminel."

L’arrivée de la police a pour but de concentrer l’attention du terroriste sur les policiers et non plus sur les victimes civiles." - Commissaire Nicolas Barraut (Thonon-les-Bains)

Automatismes

Ce mardi à Annecy sur le site d’une usine désaffectée, une vingtaine de policiers de Thonon-les-Bains, Annemasse et Annecy ont participé à cette journée de formation aux techniques d’intervention en cas d’attentat. Progression, passage de porte, montée d’escalier et pour finir un exercice grandeur réelle de prise d’otages. "Le but de ce travail est de leurs permettre d’acquérir des automatismes, précise le commissaire Nicolas Barraut. Nos policiers n’atteindront pas le niveau du RAID mais ils doivent pouvoir intervenir avec un maximum de sécurité."

REPORTAGE : avec les policiers haut-savoyards au coeur de la formation aux techniques d'intervention en cas d'acte terroriste. Copier