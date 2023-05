VIDEO : Les pompiers de la Loire en exercice feu de forêt dans le Pilat

Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas dans le Sud de la France, qu'il ne faut pas se préparer aux feux de forêts. Les pompiers de la Loire avaient sorti les grands moyens ce vendredi dans le massif du Pilat, afin de s'entraîner à faire face à un incendie de grande ampleur. "En 2022 nous sommes intervenus sur environ 200 départs de feux significatifs", explique le Colonel Jérôme Giron, "Il est difficile de se projeter jusqu'à l'été, c'est un peu tôt, même si il a plu ces derniers jours on peut avoir une végétation sèche en juillet et août, donc nous on se prépare".

Dans le scénario du jour, le feu progresse à 900 mètres par heure, poussé par un vent à 30km/h.

220 hectares ont "brûlé" de façon fictive lors de cet exercice.

