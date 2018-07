Le SDIS-53, le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, a mis en ligne, ce lundi 30 juillet, une vidéo sur la plateforme numérique pour évoquer le métier de pompier et en faire la promotion.

C'est un film très court de moins de 5 minutes. Il met en scène un pompier professionnel, exerçant à Mayenne depuis 2 ans, qui raconte son savoir-faire et son parcours : "mon père était pompier volontaire dans la Manche. C'est lui qui m'a transmis cette vocation. Dans ce métier, on peut allier l'utilité, le service aux autres et le sport qui est une passion. La première fois qu'on monte dans le camion, qu'on met la tenue, le casque, c'est une intervention qui marque, d'autant plus que pour moi je l'ai réalisée à côté de mon papa".

Voilà de quoi donner des idées à certains et certaines qui aimeraient s'engager chez les pompiers. Des appels au volontariat sont régulièrement lancés en Mayenne. Des casernes, en milieu rural, souffrent d'un manque de personnel.

►►Regardez le clip du SDIS de la Mayenne