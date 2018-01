Saint-Génies-de-Malgoirès, France

Ils ont décidé de se mouiller pour dénoncer la vétusté de la caserne de Saint-Geniès-de-Malgoirès. Les pompiers excédés par leurs conditions au quotidien publient une vidéo sur les réseaux sociaux pour interpeller. La caserne de la commune du Gard est visiblement en mauvais état et l'eau fuit régulièrement.

Ce lundi, ils ont même pu prendre une douche ! C'est un des pompiers de Saint-Geniès, filmé par un collègue, qui a publié la vidéo sur sa page Facebook.

C'est avec humour que le pompier, vêtu seulement de son casque et d'un caleçon, se glisse sous l'eau, gel douche à la main. Le but est de montrer à quel point les fuites sont importantes dans la caserne. Il se lave vraiment, l'eau semble un peu fraîche. Il dit d'ailleurs qu'il aimerait avoir un peu d'eau chaude.

L'ambiance est plutôt bonne mais on sent que les pompiers rient jaune. Après la douche, ils proposent une petite visite des lieux. Dans une pièce à côté, on découvre que le plafond s'effrite, des morceaux de plâtre s'accumulent au sol.

Cette vidéo a pour but d'interpeller Service départemental d'incendie et de secours du Gard. On entend les protagonistes de la vidéo dire "Merci le SDIS !"