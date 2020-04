VIDÉO | Les pompiers des Yvelines rendent hommage à leur collègue mort du Covid-19

C'est sur une reprise d'Edith Piaf que les musiciens pompiers volontaires des Yvelines rendent hommage à leur collègue. Âgé de 58 ans, Olivier Lugand était infirmier-chef volontaire au service de santé et de secours médical des sapeurs pompiers des Yvelines. Il est mort le 11 avril du Covid-19.

Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines

Pour rendre hommage à leur collègue, décédé le 11 avril dernier après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, les musiciens sapeurs pompiers volontaires des Yvelines ont enregistré une vidéo, reprise de l'hymne à l'amour.

Infirmier-chef volontaire au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers des Yvelines, Olivier Lugand a été hospitalisé le 11 mars, après avoir constaté qu'il était atteint des symptômes du Covid-19. "Il se battait avec courage", souligne le communiqué de presse du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines (Sdis 78) qui rend hommage à ce père de famille de 58 ans. Engagé dès 1990 comme sapeur pompier volontaire, il était passé par les casernes de Marly-le-Roi et Saint-Germain-En-Laye.

Le Sdis des Yvelines précise que l'infirmier-chef volontaire n'aurait pas été contaminé dans le cadre de son exercice.