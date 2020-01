VIDEO - Les pompiers en exercice sur la grande roue de Bayonne

Bayonne, France

Un entraînement de pompiers pas comme les autres jusqu'à ce vendredi sur le parvis de la mairie de Bayonne. Trois matinées consécutives, les soldats du feu utilisent la grande roue afin de simuler l'évacuation de personnes bloquées en haut de l'ouvrage.

"On regarde, avec notre grande échelle et nos techniques sur corde, si on peut descendre les gens en toute sécurité", décrit ainsi le commandant Minjou, le chef de centre des pompiers d'Anglet. C'est pourquoi la présence de la grande roue à Bayonne, qui mesure 40 mètres de haut, était une occasion à ne pas rater."Il s'agit de voir si nos techniques, que nous utilisons au quotidien, peuvent être utilisées s'il y a un problème sur un ouvrage pareil", ajoute-t-il.

Les sapeurs-pompiers réaliseront cet exercice tous les jours de 9h30 à 10h30, jusqu'à ce vendredi. La grande roue, elle, restera installée devant la mairie jusqu'à ce dimanche.