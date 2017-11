VIDEO - les poules "écolos" de Lahonce sont arrivées !

Les poules "écolos" sont arrivées dans les 15 familles de Lahonce. Première commune du Pays Basque à tenter l'opération. Les volailles devraient réduire le volume des poubelles et produire prés de 250 oeufs par an.

Le rendez-vous est donné aux ateliers municipaux de Lahonce. Les 15 familles sont arrivées bien avant l'heure. La pile de cartons est prête. Dedans, les poules attendent d'être adoptées.

L'opération a dépassé les espoirs de la mairie. Les candidats ont afflué sur un simple appel lancé sur le Facebook de la commune. Au final, 15 familles ont été choisies sur des critères bien précis : ne pas avoir déjà de poules, avoir un jardin, prévoir un poulailler et envoyer la photo. Les élus veulent être certains que " les volailles seront bien élevées".

"300 kg de déchets dévorés et 250 oeufs par an "

Un projet éducatif et écologique pour un prix modique. La commune a investi 200 euros. 9 euros la poule. 2 ont été distribuées par famille.Des poules de réforme vouées à l'abattoir.Produits du terroir ! Elles ont été achetées dans un élevage de Gabat au Pays Basque. La mairie assurera un suivi.Elle a prévu d'envoyer un questionnaire aux "adoptants". Dans chaque famille, les volailles devraient permettre de récolter 250 oeufs par an et servir de "poubelle verte" en éliminant prés d 300 kg de déchets.

"Comme j'ai un grand terrain, j'ai installé un poulailler. Elles vont être bien!" Copier

Devant le succès, la mairie de Lahonce va renouveler l'opération. Elle lancera un nouvel appel en janvier prochain. 15 autres familles auront droit chacune à un couple de poules "écolos". Les critères d' "adoption" demandés seront les mêmes.