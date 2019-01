[VIDEO] Les premiers gilets jaunes à avoir échangé avec Emmanuel Macron sont encore en colère

Bourg-de-Péage, France

Cela faisait deux mois que les gilets jaunes attendaient un échange avec le Président de la République. Jeudi dernier à l'espace François Mitterrand de Bourg-de-Péage, le face-à-face avec Emmanuel Macron a eu lieu pour la première fois.

Thierry et Hélène font donc partie des premiers gilets jaunes à avoir échangé avec le chef de l'Etat mais ils l'ont mal vécu, "c'est de la folie ce qu'il s'est passé, on s'est fait enfumés par le Président et on s'est sentis agressés par les médias quand on a quitté le débat", déplore Hélène.

Ils reviennent en quelques minutes sur leur échange avec le Président de la République

Les manifestants vont retourner manifester ce week-end. Ce samedi à 13h00, un rassemblement est prévu à Valence Sud pour ensuite rejoindre la préfecture. Il s'agit de la cinquième manifestation déclarée en préfecture. A Loriol, un rassemblement est prévu à 11h00. Au Pouzin, les gilets jaunes ont prévu de se retrouver à midi. Les deux groupes se rejoindront au rond-point de l'autoroute à Livron. A Aubenas, les gilets jaunes ont notamment prévu de se retrouver en fin de matinée pour rejoindre la marche pour le climat dont le départ est annoncé à 11h30 place du champ de mars.