L'insoutenable attente commence à prendre fin pour les fans des Bleus ! Un mois après la victoire en finale du mondial, les maillots avec les deux étoiles de champions du monde arrivent au compte-goutte dans les magasins, souvent sur réservation.

Une première série sera distribuée à partir de jeudi partout en France, mais à Chambéry, quelques chanceux ont déjà pu récupérer leur sésame. Le magasin spécialisé "Espace Foot" a été livré en avance. Les vingt premiers maillots sur les 300 réservés sont arrivés dés mardi.

Lucas, 19 ans, premier servi

Depuis un mois, les coups de fils sont quotidiens dans cette boutique spécialisée. "Une vingtaine par jour au moins" affirme le gérant Eric, "on a évalué à 3.000 le nombre de demandes. Malheureusement, beaucoup de clients devront patienter, peut être certains jusqu'à Noël".

Lucas, 19 ans, de Saint-Sulpice, n'a pas ce problème. Il a pensé à réserver son maillot dès le lendemain de la finale, et a été servi dès mardi. Appelé par le magasin, il est arrivé au pas de course dix minutes plus tard, "ça fait plaisir, depuis le temps que je l'attend. Je vais pouvoir le porter fièrement. Il ne change pas trop, mais le plus important c'est la deuxième étoile".

Lucas a déjà choisi son flocage. C'est le nom d'Antoine Griezmann qu'il portera dans son dos. Le top 3 de la boutique ? "M'bappé, Griezmann, et à égalité Kanté et Pogba" conclut le gérant.