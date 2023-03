VIDÉO - Les premiers ploufs des enfants de Dordogne à la piscine de Niversac

Les bonnets sur la tête et les lunettes sur les yeux pour les plus téméraires : les enfants des écoles de l'agglomération ont inauguré la piscine de Niversac (Dordogne) à coups de petits ploufs et grands plongeons ce lundi. Le site est particulièrement destiné aux habitants du sud-est du Grand Périgueux. Il ouvrira au grand public le 8 juillet.

"Apprendre à nager, c'est absolument vital, déclare Thierry Cipierre, vice-président de l'agglo, en charge de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Je veux dire, d'un point de vue sécurité, l'apprentissage de la natation." Douze écoles primaires, deux collèges et deux lycées ont désormais cours de piscine à Niversac. "Regardez le nombre d'écoles, de lycées, de collèges qu'il y a sur le secteur", poursuit le maire de Coulounieix-Chamiers. Cette nouvelle piscine "répond aussi à une demande pour tous ces jeunes-là. Nous manquions sans cesse de créneaux."

Des jets d'eau extérieurs

Les 10 000 m² de surface abrite un seul bain, divisé en trois niveaux de profondeur : 80cm, 1m30 et 1m80. A l'extérieur, des jets d'eau vont animer les jeux d'été. Cinq couloirs de natation peuvent être formés sur les 12,5 m de largeur de la piscine couverte. Le bassin s'étire sur 25 m de longueur.

280 Périgourdins devraient pouvoir profiter en même temps du site dès juillet, neuf mois après la fin des travaux. La piscine Aquacap à Champcevinel va elle avoir le droit à une nouvelle beauté dès septembre, nécessitant deux ans de travaux. "L'idée, c'était de satisfaire à la fois les scolaires mais de ne pas se retrouver avec des embauches et après un sureffectif de personnel", éclaire Jean-François Bojanic, le responsable des piscines du Grand Périgueux sur ce dévoilement tardif de la grande baignoire de Niversac.

Subventions des collectivités

Le projet, porté par l'agglomération, a coûté 7,9 millions d'euros. De nombreux acteurs y ont apporté des subventions : le conseil départemental, la Région, l'Etat, mais aussi la Ville de Boulazac et le syndicat départemental d'énergie.