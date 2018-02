Montpellier, France

Rofrane ,une jeune montpelliéraine de 24 ans a accouché le 5 janvier dernier à la maternité du CHU de Montpellier de quatre enfants . les naissances de quadruplés sont très rares , moins de 5 par an en France .

Rofrane et son mari Nasser sont très fiers d'être les parents des premiers quadruplés de l'année , deux filles , Noor et Hajar , et deux garçons Kheîry-Dine et Chemsy-Dine , des prénoms qui font référence au bien , à la lumière et au soleil.

"Quand l'interne m'a dit : il y en a quatre, j'ai eu un fou rire"

Rofrane et Nasser se souviennent de la première échographie , "l'interne était silencieux, il recontrôlait , il est sorti voir des collègues, à son retour, raconte Rofrane ,je lui ai demandé s'il y avait un problème, et là il nous a répondu, la grossesse évolue bien , il y en a même quatre ." Rofrane se rappelle qu'elle a éclaté de rire . "Pas moi, dit son mari Nasser , je me suis dit c'est du sérieux" etil se souvient " on s'est regardé avec ma femme et on a dit , on fonce , on les garde tous et on verra ".

Rofrane a passé une grande partie de sa grossesse alitée et a réussi a mener sa grossesse jusqu'à 31 semaines .

Elle a accouché par césarienne le 5 janvier mais sous péridurale ," j'ai accueilli mes bébés un par un, raconte Rofrane très émue, j'etais soulagée qu'ils respirent tout seul, "c'était un ascenseur émotionnel , Noor est née à 18h48 , Hajar à 18h49, Khïry- Dine à 18h50 et Chemsy-Dine à 18h51, "les bébés pesaient entre 1,380 kg et 1,450 kg .

Rofrane et Nasser, les parents des quadruplés © Radio France - Pascale Viktory

"Ce n'est que du bonheur "

Un mois après, les quadruplés sont sortis du service de néo-natalité des prématurés, ils ont doublé leurs poids . La désormais grande famille va bientôt quitter la maternité . Nasser et Rofrane se disent sereins ,même à 8 biberons par jour et par enfant et autant de couches à changer " On sait que les trois premières années , ça va être du sport , mais on est tellement heureux d'avoir nos petits bouts ."

Le couple a déposé une demande de logement social ,ils sont en attente mais espèrent vraiment pouvoir trouver un nouvel appartement à la taille de leur grande famille .