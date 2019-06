VIDÉO - Les réactions au retour du Mans FC en Ligue 2

Le Mans FC a gagné ce dimanche soir le dernier ticket pour la L2 grâce à sa victoire 2-0 à Ajaccio. Un exploit salué par les supporteurs du club mais aussi anciens joueurs et de nombreux Manceaux.

Le Mans, France

La joie est immense ce dimanche soir pour tous les supporters du Mans FC, comme celle exprimée par les fidèles du Virage sud réunis à la salle Claircigny : six ans après la liquidation judiciaire du club, et au terme d'un match complètement fou à Ajaccio, le club sarthois valide sa montée en Ligue 2. Florilège non exhaustif des centaines de réactions qui déferlent sur les réseaux sociaux, où se mêlent les messages des joueurs du club, de leurs supporters et des acteurs du foot pro.

De nombreux messages de félicitations pour la montée du Mans FC en Ligue 2

Obligé de mettre la musique de Titanic pour ce moment qui restera gravé dans l'histoire du Mans FC ! Quel frisson... Quelle émotion ! Merci @LEMANSFCpic.twitter.com/Y4A1jOhmeH — Antoine Besson (@Antoine_Besson) June 2, 2019

Quel bonheur de revoir @LEMANSFC en @DominosLigue2 . Bravo !!! — Jérémie Janot (@jeremiejanot) June 2, 2019

Un grand bravo @LEMANSFC pour son accession et son exploit — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 2, 2019

6 ans après... Quel plaisir de revoir ce club, mon club dans le monde professionnel!❤💛

Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à ce come-back en @dominosligue2 ! 👏🏼🔝 pic.twitter.com/9Pm3bXWqYt — Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) June 2, 2019

MON CLUB DE CŒUR LE MANS FC EST EN LIGUE 2 😍😍💪🏿💪🏿 #LeManspic.twitter.com/DnOHR3SiQ2 — Belfort kervensfils (@KervensFils) June 2, 2019