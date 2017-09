VIDEO - Les réfugiés sont arrivés au centre d'accueil de Bayonne

Bayonne ouvre ses portes aux réfugiés. Ils sont 25. Ils sont arrivés à 21h30 ce mardi 19 septembre. Ils sont hébergés au centre d'accueil situé dans les locaux de l'AFPA, sur la rive droite.

L'ouverture du centre d'accueil et d'orientation (CAO) de Bayonne était prévue pour le 15 septembre. Les réfugiés sont finalement arrivés ce mardi soir, en provenance de la région parisienne. A leur descente du bus à 21h30, ils étaient fatigués, marqués. Mais lorsqu'ils ont vu le petit comité d'accueil et que les traducteurs bénévoles sont allés à leur rencontre, un sourire a illuminé leur visage.

25 réfugiés

Parmi les réfugiés, ils sont 22 soudanais, deux somaliens et un érythréen. Ils ont fui leur pays natal depuis des mois voire des années pour certains. Pour les accueillir et les accompagner dans leurs démarches, le dispositif - entièrement financé par l’État - prévoit deux travailleurs sociaux, quatre surveillants de nuit et cinq jeunes en service civique. Une trentaine d'associations et 80 bénévoles sont aussi mobilisés pour assurer la présence au quotidien et proposer des activités, notamment des cours de français.

Jean-Daniel Elichiry, directeur d'Atherbea, l'association qui gère le centre d'accueil des réfugiés de Bayonne Copier

Échange avec les riverains

L'idée est de créer un lien, d'échanger avec les riverains comme cela avait été le cas à Saint-Etienne-de-Baigorry il y a 2 ans. Une réunion d'informations sera organisée le jeudi 28 septembre à 18h30 au centre d'accueil et d'orientation situé dans les locaux de l'AFPA (Association de Formation Pour Adultes), 25 chemin de Laharie à Bayonne.

Un comité d'accueil attendait les réfugiés à la descente du bus © Radio France - Oihana Larzabal

Le centre d'accueil et d'orientation des réfugiés sera ouvert jusqu'au 31 décembre 2017.

►►► Lire aussi : Pays Basque : ouverture d'un centre d'accueil de réfugiés à Bayonne