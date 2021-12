VIDEO : Les Restos du cœur de Perpignan cherchent désespérément des vêtements

Les bénévoles des Restos du cœur à Perpignan (Pyrénées-Orientales) lancent un appel aux dons de vêtements ! Les réserves sont au plus bas alors que la période hivernale commence tout juste.

Les bénévoles des Restos du cœur cherchent des vêtements pour les plus démunis à Perpignan

"La situation, cette année, est catastrophique", regrette Béatrice Pansa, la responsable des Restos du cœur dans le département des Pyrenées-Orientales. Dans le hagard qui permet de stocker les vêtements â Perpignan, la situation est chaque jour un peu plus difficile. L'association lance un appel aux dons sur France Bleu Roussillon.

N'hésitez pas à regarder dans vos armoires - Sylvie, bénévole au Restos du cœur.

En faisant le tour du bâtiment et en regardant les portants vides, Béatrice Pansa s'inquiète pour le reste de l'hiver. "Nous n'avons jamais eu autant de demandes de linges et de vêtements. Mais aussi des couettes, des couvertures, du linges de maison, des vêtements pour enfant, des blousonss, des pulls pour l'hiver. Les vêtements pour homme, c'est catastrophique. Et les chaussures aussi. C'est vraiment important que chacun puisse avoir une paire de chaussures digne de ce nom à ses pieds." Résultat, les bénévoles n'arrivent pas toujours à répondre aux listes précises des bénéficiaires.

Alors pour essayer de distribuer les sacs de vêtement attendu dans les 22 centres des Restos du cœur, Sylvie fait de son mieux, quitte à jongler avec les tailles. Mais pour certains besoins, elle ne peut pas faire de miracle. "Au début de la saison, c'est-à-dire il y a 15 jours, du côté de couvertures, c'était plein à craquer, sauf qu'aujourd'hui, il y a des gros manques."

Pour aidez, vous pouvez déposer vos dons directement au 665 rue Aristide Berges à Perpignan. C'est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h. Vous pouvez les joindre au 07 77 99 15 43.