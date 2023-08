VIDEO - Les riverains redoutent une décharge sauvage sur les gravats de Tivoli à Marseille

Depuis l'explosion et l'effondrement des deux immeubles de la rue de Tivoli qui ont fait huit morts le 9 avril dernier dans le centre de Marseille, des centaines de tonnes gravats sont toujours stockés, en différents tas, sur un immense terrain municipal situé Chemin de la Madrague-Ville dans le 15e arrondissement (dans le quartier des anciens abattoirs).

"Le site n'est plus gardé, tout est ouvert et les gens viennent fouiller" - une riveraine qui habite juste en face du site

Dans un premier temps, les enquêteurs étaient sur place pour travailler et ce site était surveillé par un gardien, jour et nuit, nous expliquent les riverains. Mais depuis la mi juin, selon eux, le site n'est plus gardé et de nombreuses personnes viennent fouiller et piller les gravats ou tout simplement déverser leurs propres déchets. Lors de notre visite, le terrain était en effet ouvert à tous. Pourtant, la maire de secteur et la mairie centrale assure que pour les besoins de l'enquête ce terrain est toujours gardienné.

Les gravats des immeubles de la rue de Tivoli stockés sur un terrain Chemin de la Madrague Ville dans le 15 e arrondissement de Marseille © Radio France - Emilie Briffod

"On n'avait vraiment pas besoin de ça sous nos fenêtres"

Ces amas de décombres dont certains brûlés désolent cette riveraine qui habite à deux pas. "Mes fenêtres donnent directement sur les gravats : des pierres, des restes de meubles, des vêtements. Et surtout depuis que le site n'est plus gardé on voit des gens qui viennent fouiller et qui repartent avec des camionnettes remplies. D'autres personnes viennent déverser leurs propres détritus. Tout est ouvert, sans aucune surveillance. Ce matin encore un camion est venu déverser ses déchets".

"Des gens sont morts, c'est un manque de respect" - un habitant choqué

Cet autre habitant estime que laisser de tels décombres sans surveillance est un manque total de respect pour les vitimes et les habitants du quartier "il y a eu des morts dans cette tragédie et ça me dérange qu'on laisse comme ça des centaines de tonnes de gravats sous les fenêtres des habitants de ce quartier. Ce n'est pas normal."

"Pourquoi la mairie n'a pas choisi un autre arrondissement ? Une fois de plus on choisit le 15 e arrondissement car ici on peut tout se permettre, c'est une poubelle ! Mais dans cet arrondissement, il y a des gens biens qui se battent pour leur quartier" regrette cette riveraine très en colère qui dit avoir alerté à de nombreuses les différentes autorités sur la situation.

La mairie de Marseille que nous avons contacté confirme qu'il s'agit bien des décombres de la rue de Tivoli. Pas d'explication en revanche sur le choix de ce site et sur la durée du "stockage" selon la mairie qui se retranche derrière " le "secret de l'instruction" et qui affirme que "le site est surveillé".