Il y a un an, Le Teil (Ardèche) vivait l'un des tremblements de terre les plus importants de l'histoire contemporaine en France, d'une magnitude de 5,4. Ce mercredi, une cérémonie était organisée dans la commune avec le bruit de la sirène d'alerte à 11h52, heure des premières secousses.

VIDÉO - La sirène a retenti au Teil, un an après le séisme

11h52 : la sirène d'alerte retentit au Teil (Ardèche) ce 11 novembre 2020, un an jour pour après le séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle ouvert de Richter. Les secousses qui ont duré sept secondes n'ont pas fait de mort mais ont provoqué des dégâts considérables et laissé des habitants sous le choc. Une cérémonie s'est déroulée mercredi à la mi-journée en présence de la préfète, du président du département, du maire de la commune et du ministre Olivier Dussopt.

La cérémonie a démarré, sur la place du centre-ville près de l'église, après celle de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le maire, Olivier Peverelli, a pris la parole un an après le séisme qui a provoqué 200 millions d'euros de dégâts. Il n'a pu retenir ses larmes quand il a évoqué les difficultés encore nombreuses des sinistrés. "Courage à tous !" a-t-il dit dans son discours.

La cérémonie, en présence des sapeurs-pompiers, n'est pas accessible au public en raison de l'épidémie de Covid-19. Les gendarmes bloquent le secteur. Seul un petit comité de 80 personnes au plus est présent.

De nombreux élus sont venus au Teil pour la cérémonie d'hommage un an après le séisme. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy