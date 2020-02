VIDÉO - Les sœurs Berthollet dénoncent les agressions sexuelles dans le milieu de la musique classique

Dans une vidéo au média Loopsider, les sœurs Camille et Julie Berthollet ont voulu dénoncer l'omerta sur les violences sexuelles commises dans le milieu de la musique classique. "Une des raisons pour lesquelles on parle maintenant, c'est parce qu'on a eu une expérience de plus et probablement de trop avec un chef d'orchestre qui s'est permis des gestes déplacés" explique les musiciennes qui regrettent que la parole ne se libère pas plus dans le milieu :

Les sœurs racontent les gestes déplacés des chefs d'orchestres, qui "reniflent dans le cou pour voir quelle odeur ont les rousses" et "passent une main derrière le dos", qui laissent balader leurs mains sur les cuisses ou pire encore, ceux qui couchent avec leurs élèves mineures. Elles espèrent que leurs témoignages auront un retentissement avant la 27e cérémonie des victoires de la musique classique : c'est ce 21 février à 21 heures à suivre sur France Musique et France 3.