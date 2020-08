VIDÉO : les supporters de l'OM fêtent la défaite du PSG en Ligue des Champions

A jamais les premiers...et les seuls ! L'Olympique de Marseille est toujours ce lundi matin le seul club français ayant remporté une Ligue des Champions après la défaite (1-0) du PSG face au Bayern Munich ce dimanche soir. Une victoire qui ravit les supporters marseillais qui ont fait la fête au coup de sifflet final. Klaxons, fumigènes et chants dans les rues du centre ville et sur le Vieux-Port, une ambiance digne d'une soirée de victoire de l'OM ! Une ambiance que l'on avait pas vu depuis longtemps à cause de l'interruption du championnat lié à l'épidémie de COVID-19.

Marseille reste le seul club français a posséder une étoile sur son maillot et Dimitri Payet aime, lui aussi, le rappeler.