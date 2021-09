VIDEO - Les supporters de l'OM rendent hommage à René Malleville

"L'inimitable", "tonton", "grande gueule", "l'égérie de toute la team OM", "un gentil avec un grand cœur", un "gueulard", un "Grand Monsieur"... Les qualificatifs ne manquent pas dans la bouche des supporters de l'Olympique de Marseille pour évoquer le plus emblématique et médiatique d'entre eux : René Malleville. Son visage, sa chevelure et son franc parlé resteront à jamais dans le cœur des supporters. Quelques heures après l'annonce de son décès ce dimanche 19 septembre devant et dans le stade Vélodrome les supporters ont décidé de lui rendre hommage. Auparavant déjà certains se sont rassemblés devant la brasserie "L'Olympe" où René avait plus que ses habitudes.

Des chants "René, René, René" scandés aussi devant le stade avant le coup d'envoi de la rencontre face à Rennes.

Puis à l'intérieur du stade son portrait s'est affiché dans l'enceinte et enfin à 73e minute, le stade s'est enflammé. De nombreux fumigènes ont éclaté, 73 un symbole puisque c'est l'âge de René Malleville.

Sur les réseaux sociaux également de nombreux supporters ont posté des photos aux cotés de leur "tonton" d'autres ont réalisé des montages.