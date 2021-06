VIDEO - Les supporters du Stade Rochelais en route pour Paris

Pour leur première finale de Top 14, ce vendredi soir à 20h45 au stade de France, les Rochelais peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters Jaune et Noir. Ils seront au moins 5 000 ce soir dans les gradins. Le Stade de France pourra en accueillir 14 000.

Toulouse, adversaire de taille

Un soutien de taille qui fera peut-être la différence lors du match. Les Maritimes affrontent Toulouse, 20 fois champion de France. Les Rochelais ont perdu les quatre dernières rencontres face au Stade Toulousain. Autant dire qu'ils sont prêts à prendre sa revanche. De leur côté, les Toulousains ne pourront pas rester éternellement vainqueurs. “Plus on gagne et plus on se rapproche de la défaite”, souligne d'ailleurs le président de la Ligue Nationale de Rugby René Bouscatel, ex-président du stade toulousain.

Le bus des Bagnards est parti

Le bus du club de supporters rochelais les Bagnards est parti peu après 10 heures ce matin. Une cinquantaine de bagnards sont à bord. Ils iront gonfler les rangs des 5 000 supporters rochelais attendus ce soir au stade de France.

Des soutiens... partout !

France Bleu La Rochelle est en émission

spéciale ce soir dès 18 heures. Vous retrouvez des reporters en direct du Stade de France, du vieux port de La Rochelle et de Toulouse. Le match est à suivre dès 20h45 sur France Bleu.