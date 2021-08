VIDÉO - Les travaux du nouveau quartier du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray ont commencé

C'est un des grands projets de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Le quartier du Château Blanc, inscrit aux politiques de la ville par l'État, va être rénové d'ici à 2026. Un projet à plus de 40 millions d'euros.

Il s'agit de l'un des quartiers emblématiques de la métropole rouennaise. Le Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray. Nous vous en avions déjà parlé au moment de l'évacuation de la barre d'immeuble Sorano en 2019. Barre d'immeuble délabrée, où des problèmes de froid l'hiver et de copropriétés se sont installés depuis plusieurs années. La commune, avec l'État, la Région Normandie, la Métropole et le Département, a lancé un vaste projet de réhabilitation.

Murielle s'est installée dans le quartier il y a cinq ans. Elle voit le chantier de l'immeuble Sorano, débuté au printemps 2021, depuis son balcon. "C'est certainement mieux de reloger les habitants ailleurs plutôt que de les laisser dans des appartements insalubres où il n'y a pas de chauffage l'hiver. C'était vraiment une honte", dit-elle.

Tout ça, c'est une bonne chose - Murielle, une habitante du Château Blanc depuis 5 ans

Françoise est une ancienne du quartier. 20 ans qu'elle y vit et le projet municipal ne l'a convainc pas tellement. "Rien n'est prévu pour les enfants, il faut des bancs et puis on détruit des logements mais il n'y a pas assez de places pour reloger tout le monde", regrette-elle.

40 millions d'euros de travaux

"Ça répond a un besoin qui est très fort, à la fois de mieux vivre dans son logement mais aussi de mieux vivre ensemble dans l'espace public", détaille Joachim Moyse, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray. En plus de la rénovation de 275 logements sociaux sur l'ensemble du quartier, des commerces doivent s'y installer, tout comme une médiathèque ultra moderne, pour redynamiser un espace en perte de vitesse.

L'ensemble des travaux, débutés en 2019 par la requalification de la place du marché, coûtera plus de 40 millions d'euros financés en majorité par l'État. Suivent ensuite la Région Normandie et la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Le maire espère que tout sera livré à l'horizon 2026.

Le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, Joachim Moyse (à gauche), a présenté ce lundi le projet aux services de l'État et aux élus régionaux et métropolitains. © Radio France - Bastien Thomas