VIDÉO - Les vendanges ont démarré dans le Gard, à la cave coopérative Héraclès de Codognan

À la cave coopérative Héraclès de Codognan, près de Vergèze, les rotations de tracteurs s'enchaînent ce jeudi matin. C'est le début des vendanges pour une dizaine de vignerons de cette cave qui en regroupe 80. C'est la plus grande cave bio de France. Sylvain Coste, vigneron à Vergèze a démarré à la fraîche : "malgré la sécheresse du début d'année, on est très content de la sortie du raisin. C'est pile le moment. Au total, on a fait une petite trentaine de tonnes. C'est la première journée, on ne fait pas trop de volume. Il faut être sûr que les machines fonctionnent. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de souci. Le raisin n'a pas le temps de chauffer. Ça commence bien !" C'est par les cépages blancs, Chardonnay, Sauvignon, Muscat que les vendanges démarrent. Les rosés et les rouges suivront dans les semaines qui viennent en fonction de la maturité du raisin.

"C'est avec du raisin sain qu'on fait du bon vin"

Pour s'assurer de la qualité du raisin, chaque vigneron doit apporter à la cave 200 grains de la parcelle qu'ils vont vendanger. "Notre laboratoire interne vérifie le niveau de sucre et d'acidité des baies et des jus qu'on génère explique Frédéric Saccoman, le directeur de la cave. Pour faire un bon vin, il faut récolter un bon raisin, sain avec le niveau de sucre nécessaire. Sur les vins blancs comme aujourd'hui, on est sur du 10/11 degrés. À terme sur les vins rouges, on sera sur les 14/14,5. Après, c'est toute l'équipe de la cave qui s'organise avec nos œnologues, nos ingénieurs. Une quarantaine de personnes au total, une trentaine de saisonniers pour mettre tout ça en musique." Comme en 2022, la cave devrait avoir rentré 110.000 hectolitres d'ici la fin des vendanges. Elles vont se poursuivre pendant huit semaines.

Devant les quais de déchargement © Radio France - Sylvie Duchesne

Les vendanges démarrent par les cépages blancs © Radio France - Sylvie Duchesne