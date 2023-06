Leur serre détruite par des militants écologistes à Pont-Saint-Martin, les Maraîchers nantais portent plainte

"Ils ont détruit en quelques minutes trois ans de travail." Dans la serre des Maraîchers nantais, à Pont-Saint-Martin, les mines sont graves ce lundi 12 juin. La veille, lors d'une manifestation de Saint-Colomban à Nantes , des militants écologistes s'en sont pris à cette serre expérimentale de 3.600 m², dédiée à l'étude des nouvelles techniques maraîchères, plus respectueuses de l'environnement.

"Ici on est dans la réponse"

Le système d'irrigation a été détruit, les plants de salades piétinés. Des semis de sarrasin et de céréales ont été balancés sur toute la surface. Ces plants expérimentaux "destinés à renforcer les schémas productivistes ont été de nouveau remplacés par des semences paysannes", justifient les organisateurs de la manifestation dans un communiqué.

"Pour nous ici, on est dans la réponse, estime pour sa part Régis Chavallier, le président de la fédération des Maraîchers nantais. Et aujourd'hui, le fait de détruire ça, ça nous interroge sur l'objet de cette destruction-là puisque, effectivement, on répond ici à une partie de leurs revendications."

Colère et soutien sur les réseaux sociaux

Des plantes de service, testées depuis trois ans, ont aussi été endommagées. Elles sont étudiées pour permettre de moins utiliser de produits phytosanitaires anti-pucerons. Très vite après les faits dimanche, le président de la fédération des Maraîchers nantais a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux, recevant une vague de soutien des internautes. La fédération a déposé plainte.