VIDÉO - Ligue des Champions : revivez les buts du PSG-Dortmund dans les conditions du direct

Le PSG s'est imposé 2-0, ce mercredi soir, en 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Dortmund dans un Parc des Princes à huis-clos face à la menace de coronavirus. Un succès qui permet aux Rouge et Bleu de faire leur retard après la défaite au match aller, 2 buts à 1, sur le terrain du Borussia. On vous propose de revivre les buts de la rencontre dans les conditions du direct.

Neymar puis Bernat avant la mi-temps

Les Parisiens se sont imposés grâce tout d'abord à une tête plongeante de Neymar à la 28e minute de jeu, suite à un corner tiré par Di Maria.

Avant la mi-temps, Juan Bernat reprend un centre de Pablo Sarabia et trompe le portier de Dortmund.

En seconde période le club allemand pousse et se procure des occasions mais il est réduit à dix après l'exclusion d'Emre Can à la 89e minute. Le joueur du Borussia a violemment poussé Neymar au sol lors d'une altercation. S'en est suivie une quasi bagarre générale sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG se qualifie donc pour les quarts de finale, un stade de la compétition qu'il n'avait plus connu depuis la saison 2015-2016.

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu le 20 mars. Les matchs aller des quarts de finale sont prévus les 7 et 8 avril.