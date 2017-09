VIDEO - Lille : le bel hommage des pompiers de la caserne Littré à leur chef de centre

Vendredi dernier, à la caserne Littré de Lille, les pompiers ont célébré le départ de leur chef de centre, parti dans le Sud de la France pour former les futurs officiers. Lui qui venait pour un simple pot de départ n'en est toujours pas revenu, et il a versé sa petite larme. La vidéo fait le buzz.

Le chef du centre de secours Littré, dans le quartier de Wazemmes à Lille, le commandant Steve Oliny a passé deux ans à la tête de cette caserne, qui compte 70 pompiers professionnels, et une vingtaine de volontaires. Depuis le 1er septembre, il a changé de métier et de région, puisqu'il est en détachement à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, près d'Aix en Provence, où il forme les futurs officiers.

Les larmes du pompier

Vendredi dernier, il revient à Lille pour son pot de départ, il s'attend à un petit discours, et à un verre de l'amitié, mais les portes de la caserne se lèvent, face à lui quasiment tous ses collègues en tenue de feu, les camions rouges actionnent gyrophares et sirènes. Le moment est solennel, très protocolaire. L'ancien chef de centre passe en revue les troupes, il serre les dents pour ne pas craquer, jusqu'à ce que... "les larmes ont coulé", reconnaît-il lui-même, "l'émotion m'a submergé, c 'était une charge émotionnelle trop forte".

Ici, tout le monde compte, avec cette équipe je serais allé au bout du monde

Car les liens entre l'officier et ses troupes sont très forts. Steve Oliny explique : "j'ai très vite compris qu'ici, tout le monde comptait, du sapeur au personnel administratif, à l'agent d'entretien. On a besoin les uns des autres. Le temps de mon commandement, je serais allé au bout du monde avec cette équipe, sans hésiter."

Objectif : un million de vues

L'hommage au commandant Oliny a été filmé, et diffusé sur internet. Tous réseaux sociaux confondus, la vidéo comptabilise plus de 900 000 vues. Le SDIS 59 ambitionne de franchir la barre du million. "Le président de l'association du centre de secours m'a dit qu'à un million de vues, je devais revenir !", sourit l'officier. Les centaines de commentaires des internautes sont enthousiastes : "c'est l'une des premières fois que je vois une vidéo publiée, sans commentaire négatif, au contraire ce sont des messages d'espoir", souligne-t-il.

Après le protocole, la fête

Après cette belle surprise, d'autres attendaient Steve Oliny, lors d'une fête à la caserne : "on a beaucoup rigolé, on a même dansé ! Tout en assurant systématiquement tous les départs en intervention." Il a même encore versé quelques larmes, notamment lorsque ses collègues lui ont offert un sabre, symbole du commandement chez les pompiers. Il avait toujours dit que le jour où il en recevrait un, il aurait le sentiment d'avoir réussi "quelque chose de grand". C'est chose faite.

La Belle histoire des pompiers de la caserne Littré de Lille, à écouter et podcaster ICI.