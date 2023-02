À l'état civil, elle s'appelle Liubov Zhurbenko, mais son nom de radio pour les auditeurs de France Bleu Lorraine qui l'écoutent au quotidien, c'est Liuba. La jeune femme de 35 ans est arrivée en Lorraine au début de la guerre en Ukraine, avec son mari, Igor, et sa fille de six ans. Son pays lui manque, mais en attendant de pouvoir y retourner, elle fait vivre l'Ukraine par le biais de la radio de service public, installée à Metz. L'animatrice propose une chronique quotidienne à l'antenne.

Une vie qui bascule

Pour Liuba comme pour les autres réfugiés d'Ukraine, c'est le 24 février 2022 que la vie a basculé, avec le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce jour-là, comme beaucoup, elle a choisi de partir avec sa famille. "Ce matin-là, je me suis réveillée à cause des explosions des missiles russes. Alors, moi, mon mari et ma fille de six ans, nous avons pris nos valises, nous avons pris notre voiture et nous sommes partis dans l'inconnu".

Elle s'est installée en Lorraine par hasard. "Nous sommes venus en France par hasard parce que j'ai trouvé une annonce sur le site internet d'un Français qui était prêt à héberger une famille ukrainienne". Liuba vit toujours dans ce même village de Saulnes en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui, avec son mari, Igor, et sa fille qui est aujourd'hui scolarisée en France. Pas si facile pour une petite Ukrainienne de passer de l'alphabet cyrillique à la langue française.

Jusqu'en 2014, elle habitait à Donetsk, dans le Dombass, une ville à l'est de l'Ukraine que Liuba décrit comme une ville "belle et moderne avant son annexion par la Russie en 2014". Après cette annexion, elle a dû déménager avec sa famille à Kyiv. Jusqu'au matin du 24 février 2022, elle travaillait comme animatrice à la radio Mélodie FM. C'était aussi le lieu de travail de son mari Igor.

Se réinventer

Liuba arrive en Lorraine, s'installe et très vite, elle qui maîtrise le français, cherche à travailler. Peu à peu, elle se fait une place au sein de la famille de France Bleu Lorraine. Elle propose des chroniques quotidiennes sur des artistes ukrainiens engagés dans le conflit. Dans ses chroniques, elle parle aussi des anecdotes des Ukrainiens et Ukrainiennes. "La plupart sont des chansons qui ont été écrites après l’invasion russe. Dans toutes ces chansons, on parle des sentiments des gens, de ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos pensées".

Peu à peu, elle fait aussi des interviews et chroniques sur ce qui se passe dans son pays, pour que personne n'oublie : "Je fais des chroniques sur l'Ukraine pour France Bleu Lorraine parce que c'est très important, à mon avis, de parler de cette guerre pour ne pas s'y habituer, pour ne pas le prendre comme quelque chose de quotidien".

Ce jeudi 23 février, elle prendra le micro à l'occasion d'une émission spéciale à France Bleu Lorraine en collaboration avec le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme de Verdun . Ce sera l'occasion d'entendre des personnalités d'Ukraine, de France, de Moselle "pour expliquer les enjeux actuels à venir".

"C'est bon de sentir que le monde veut t'aider"

Alors que le conflit s'éternise, Liuba n'envisage pas, pour l'heure, de rentrer chez elle, car elle serait immédiatement emprisonnée au vu de ses positions politiques. De temps en temps, elle regarde impuissante la ville de Donetsk à moitié détruite à la télévision. "Au milieu de la ville détruite, mon appartement est toujours debout… Debout, mais sans fenêtres".

Depuis son arrivée en France, Liuba est aussi très reconnaissante de cette région et de ses habitants de Lorraine qui l'ont accueillie. "Je suis très reconnaissante pour cette possibilité de vivre en paix. Je ne me sens pas étrangère ici. C'est important de sentir que le monde veut t'aider".

"Nous comptons les jours avant de revenir en Ukraine"

Pour Liuba, vivre à des milliers de kilomètres de son pays et de ses proches n'est pas toujours aisé. Elle a laissé sa famille, notamment sa mère et son frère, au Dombass, mais aussi beaucoup de proches. Certains combattent dans l'armée ukrainienne. Chaque évènement ou fait de guerre provoque toujours pour elle un sentiment de crainte mêlé d'émotion. D'ailleurs, elle suit au quotidien ce qui se passe via les informations.

À son arrivée en France, elle imaginait être rentrée dans son pays à l'été. "Nous comptons les jours avant de revenir en Ukraine. Avant, on pensait qu’on allait passer les vacances d’été, puis nouvel an. Et là, je ne vois pas la fin".