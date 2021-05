VIDÉO - Lorànt Deutsch nous fait découvrir "à toute berzingue" l'histoire de Châteauroux

Suivez le guide ! Pendant 12 minutes, l'acteur et écrivain Lorànt Deutsch nous fait (re)découvrir l'histoire de la ville de Châteauroux. Dans lavidéo publiée ce vendredi 14 mai et tournée en mars, l'escapade débute du côté de Déols avec la visite de l'Abbaye Notre-Dame notamment. Casquette de la Berrichonne Football vissée sur la tête, l'animateur et écrivain déroule l'histoire du Château Raoul. _"Tous les chemins passent par Châteauroux au Moyen-Âge"_raconte Lorànt Deutsch, avec pour décor le magnifique Couvent des Cordeliers.

Un petit détour par le Parc Balsan, un autre par le musée Bertrand, quelques passages dans la rue Grande. Notre belle ville de Châteauroux est joliment mise en valeur. Lorànt Deutsch n'oublie pas l'influence et l'héritage de la présence américaine avec la base de l'OTAN installée jusqu'en 1967 sur l'aéroport. "C'est un aéroport hyper compétitif. On a créé un hangar pour l'A380", relève Deutsch. Impossible, enfin, de passer à côté du local de l'étape, l'acteur Gérard Depardieu.

En 2020, c'est Bourges qui avait été mise à l'honneur dans le programme animé par Lorànt Deutsch.