VIDEO - Madame Soleil fait danser la rue Salomon Reinach à Nîmes !

"En direct live de la rue Salomon, nous accueillons chers téléspectateurs nos deux finalistes dans le cadre de l'émission 'Tout est permis dans la rue Salomon !!''Un micro à la main, Aurélie lance le show ! Cette agent administratif vient de recouvrir une voiture de ballons, rien que pour surprendre et faire sourire deux institutrices de l'école voisine. Depuis des mois, cette passionnée de chant enchaîne les sketchs décalés, en musique, pour apporter de la joie dans le quartier, malgré l'actualité parfois morose.

Madame Soleil fait le show en musique dans la rue Salomon

C'est que du positif, ça nous permet de tout évacuer avant de rentrer chez nous !

Karaoké ou chorégraphies, les défis sont multiplies et toujours en musique. "On profite du bonheur !" s'amusent les enfants, en dansant la Macarena. "C'est que du positif, ça nous permet de tout évacuer avant de rentrer chez nous !" s'enthousiasme Christelle. L'institutrice a fait de belles rencontres grâce à ces surprises organisées par Aurélie Salomon. C'est l'occasion de tisser du lien dans le quartier. "Avec certaines personnes, avec certaines mamans, on a noué des contacts et ça permet de créer du lien social", confirme Aurélie.

Aurélie Salomon a recouvert la voiture d'une institutrice de l'école pour lui faire une surprise. © Radio France - Lise Roos-Weil

C'est bien ce qui a poussé Madame Soleil à organiser ces surprises. "Je fais au mieux comme ça me vient pour faire plaisir aux gens et surtout leur donner le sourire parce qu'en ce moment c'est compliqué pour tout le monde, confie-t-elle. Je pense que ça fait du bien de revenir à des plaisirs simples qu'on a oublié parce que la culture est mise à mal en ce moment." Le sketch se termine avec la remise des trophées et forcément, tout le monde gagne à la fin ! Pour fêter ça, petits et grands envahissent la rue en chantant et dansant !

Aurélie Salomon est agent administratif à Nîmes mais elle utilise son temps libre pour créer du lien social dans son quartier. © Radio France - Lise Roos-Weil