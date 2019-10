VIDEO -"Malheureusement en Touraine, de trop nombreux bâtiments publics dont des écoles renferment encore de l'amiante"

La préfecture d'Indre-et-Loire et la Métropole de Tours lancent une étude sur le coût de la dépollution des îles Aucard et îles aux Vaches. Deux îles polluées par l'amiante. Un matériau cancérigène, véritable bombe à retardement selon l'association de défense des victimes de l'amiante.

Indre-et-Loire, France

C'était entre 2009 et 2012. Lors de travaux sur les puits de captage situés sur les îles Aucard et aux Vaches, des milliers de mètres cubes de déchets amiantés sont laissés sur ces deux îles de Loire. Aujourd'hui, la Préfecture d'Indre-et-Loire et la Métropole de Tours lancent une étude pour chiffrer le coût de la dépollution.

En attendant, syndicats et association de défense des victimes de l'amiante ont saisi la justice. Une plaine contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et non respect de la réglementation sur la gestion des déchets dangereux.

"C'est un scandale car on sait aujourd'hui que la municipalité de l'époque connaissait les risques. Elle savait qu'il y avait de l'amiante et elle a laissé ses agents travailler sur place sans protection. L'un d'eux est aujourd'hui atteint d'un cancer, d'autres ont également des séquelles mais pas de cancer", André Letouzé, délégué en Touraine de l'ANDEVA, l'association de défense des victimes de l'amiante.

André Letouzé n'oublie pas non plus les 20 salariés de l'ancien site Everite de Descartes décédés de l'amiante. Et il alerte sur les dangers encore aujourd'hui de l'amiante. Un matériau encore présent dans de trop nombreux bâtiments publics dont des écoles. " On est confronté à une épidémie de cancer broncho-pulmonaire et de mésothéliome et cela malgré une exposition à l'amiante très très faible."