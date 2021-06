VIDÉO - Marche des libertés : près de 300 personnes manifestent à Avignon

Près de 300 personnes participent à la marche des libertés à Avignon ce samedi 12 juin. Les manifestants se mobilisent contre la montée de l'extrême droite et protestent contre des lois qu'ils jugent liberticides.

Les organisations politiques, syndicales et associations de gauche manifestent ce samedi 12 juin à Avignon comme partout en France. La marche des libertés a rassemblé près de 300 personnes dans la cité des Papes. Les manifestants protestent contre la montée de l'extrême droite et contre des lois qu'ils estiment liberticides. Partis de la préfecture de Vaucluse vers 11 heures, ils ont défilé dans le calme autour des remparts avant de se diriger en centre-ville, jusqu'à la place Pie.

"Malheureusement l'extrême droite est très présente dans notre région" - Anne, bénévole au sein du collectif Rosmerta

Dans le cortège, Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste, des militants de La France insoumise ou encore du Nouveau Parti anticapitaliste. Michèle, elle, vient de Caderousse, "Moi je suis une simple citoyenne, tient-elle à préciser. J'en ai marre d'entendre ce déversement de haine dans les médias, de propos racistes, on est toujours l'étranger de quelqu'un, on peut apprendre à se connaître et devenir amis, je crois que c'est vraiment très important."

En marge du défilé, Enzo du syndicat lycéen UNL immortalise la manifestation avec son appareil photo, "C'est important de montrer que les jeunes sont présents aussi, le problème d'une partie de la jeunesse c'est qu'ils ne sont pas politisés et qu'ils ne comprennent pas forcément tout".

A huit jours du premier tour des élections départementales et régionales, Anne, bénévole du collectif d'accueil de migrants Rosmerta est très inquiète : "Malheureusement l'extrême droite est très présente dans notre région, ce rassemblement est important pour que les gens puissent réaliser qu'il faut qu'on se batte pour notre démocratie."