VIDEO - Mariage aux Fêtes de Bayonne, ce vendredi, pour Julien et Marie

Ils se sont dits "Oui" aux Fêtes de Bayonne. Un mariage hors du commun ce vendredi au Pays basque, Marie, 37 ans, et Julien, 39 ans, l'ont fait et on leur souhaite tout le bonheur du monde. Ils se sont dits "Oui" à 9h30 à la mairie de Bayonne, évidemment en blanc et rouge ! Le dresscode a été respecté, elle en robe blanche, avec un boléro aux épaulettes rouges et une fleur rouge dans les cheveux. Lui avec la chemise et pantalon en lin banc et un gilet rouge. Les deux bayonnais ne se voyaient pas se marier à une autre date. Il faut préciser que le 28 juillet est aussi la date anniversaire de Julien, le marié.

Saluer la foule depuis le balcon

Avant le réveil du Roi Léon, les nouveaux mariés ont été conviés au balcon de la mairie par le secrétaire particulier de sa majesté des fêtes pour saluer la foule et être ovationnés par les festayres.

Marie : Je ne savais pas qu’il allait nous annoncer comme ça et saluer toute la foule qui est venue pour le réveil du Roi Léon. C'est impressionnant !

Julien : Impressionnant cette grosse marée humaine. On sait qu’il y a des copains dans le lot, mais un peu noyé dans la foule.

Pourquoi avoir choisi cette date ?

Marie : C'est l'anniversaire de Julien et on est sortis ensemble pour mon anniversaire. J'avais envie de lui demander

s'il voulait m’épouser le jour de son anniversaire et il a dit "Oui" !

Julien : ça tombait le jour des fêtes. Et en fait, c’est possible de se marier pendant les Fêtes de Bayonne. Cela nous correspond bien, c’est un moment de convivialité.