VIDÉO - Mayet : ces élèves sarthois veulent s'inviter à l'Élysée

Une quinzaine de membres du "conseil municipal jeunes" de Mayet, en Sarthe, interpellent le Président de la République dans une vidéo. Ils souhaitent découvrir le palais de l'Élysée.

Un pot de rillettes pour Emmanuel Macron ! Ces élèves sarthois espèrent attirer l'attention du Président de la République dans cette vidéo publiée mi-septembre et ainsi être invités à l'Élysée à l'occasion de leur voyage dans la capitale, le 12 octobre.

Entendez-vous dans nos campagnes, chanter les jeunes conseillers ?!

Dans cette petite séquence d'une minute, la quinzaine d'élèves - allant du CM2 à la 3e - sont rassemblés à la mairie de Mayet pour un "Conseil municipal jeunes". En fond sonore, on peut entendre une Marseillaise revisitée, à la sauce mayetaise.

"On - les adultes - a été vraiment surpris de voir à quel point ils voulaient s'impliquer dans les cérémonies officielles et lorsque l'on a parlé du voyage à Paris, on a présenté le Sénat, et ensuite ils ne nous ont pas dit qu'ils voulaient faire les magasins ou aller au stade de France, sourit le maire, Pierre Ouvrard, ils voulaient voir la tombe du soldat inconnu, l'Arc ce Triomphe, l'Élysée."