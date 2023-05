VIDÉO - Meilleure boulangerie de France : les Vauclusiens qualifiés pour la prochaine épreuve de la finale

Les Vauclusiens qui disputent cette semaine la finale de l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6 ont réussi avec brio la première épreuve ! Les candidats devaient proposer un gâteau d'anniversaire, pour les 10 ans de l'émission. Le binôme de la boulangerie Lyse, à Cabrières-d'Avignon, a proposé un gâteau à la lavande, à l'abricot, à l'amande et à la vanille.

Un gâteau tellement bon qu'ils ont réussi à convaincre le jury, dont Norbert Tarayre, qui déteste pourtant la lavande et qui leur a attribué un coup de cœur. "Gustativement, c'est un plaisir. Je suis retombé amoureux d'un produit que je détestais depuis longtemps. Comme quoi on peut me faire manger de la lavande !", a lancé le cuisinier.

Les candidats vauclusiens seront désormais engagés ce jeudi, sur une épreuve autour de la thématique de l'été : sirops, fruits exotiques, agrumes, fruits secs et confits... Et s'ils se qualifient, la dernière épreuve, entre les deux binômes finalistes, aura lieu ce vendredi.