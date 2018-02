The Voice a perdu une de ses voix. Mennel Ibtissem quitte l'émission après une polémique sur ses propos tenus après les attentats de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Nice en 2016.

Besançon, France

La chanteuse bisontine Mennel Ibtissem quitte l'aventure The Voice ce vendredi. Depuis plusieurs jours elle était l'objet d'une polémique. En cause, des propos qu'elle a tenu après les attentats de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Nice il y a 2 ans.

Sur les réseaux sociaux à cette époque, Mennel accusait le gouvernement d'être "les vrais terroristes". Des propos exhumés par des internautes cette semaine.

Finalement, le couperet est tombé ce vendredi, dans la nuit. Dans une courte vidéo, la chanteuse s'adresse à ses fans, leur annonçant sa décision. Elle assure également n'avoir "jamais songé à blesser qui que ce soit".

Quelques heures plus tard, c'est la société de production de l'émission, ITV Studio, qui réagit, souhaitant que le message diffusé par Mennel permette "d'apaiser les tensions" nées cette semaine.

Quant à TF1, la chaîne a diffusé un communiqué elle aussi. Dessus, elle indique que "cette décision responsable, après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d’apaisement". Avant de s'adresser à Mennel pour lui souhaiter "de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité".