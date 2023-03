VIDÉO - "Merci à nos petites fées" : des résidents d'Ehpad rendent hommage à leurs accompagnatrices en Moselle

Mathilde et Ginette sont pensionnaires de l'établissement Villa Beausoleil de Metz.

C'est le genre de vidéo qui donne le sourire. Une vingtaine de résidents en Ehpad avec des pancartes, pour dire leur reconnaissance aux femmes qui les accompagnent au quotidien dans les établissement Villa Beausoleil, partout en France. Le groupe a publié ce clip musical sur les réseaux sociaux, mercredi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Des Messines... qui tirent la langue !

En Moselle, les deux résidences Villa Beausoleil se sont aussi prêtées à l'exercice. On aperçoit l'une des résidentes de l'Ehpad de Boulay-Moselle faire un gros câlin à une aide-soignante (entre 1'20" et 1'23" sur la vidéo). Pour le bouquet final, Mathilde et Ginette, pensionnaires de la Villa Beausoleil de Metz, ont accepté de tirer la langue face caméra avec entre leur mains une pancarte indiquant : "Merci à nos petites fées du quotidien !" (1'40" dans la vidéo).

Les salariées des Villas Beausoleil à l'honneur dans un clip publié pour la journée internationale des droits des femmes. - Villa Beausoleil

Le groupe a eu cette idée originale pour rendre hommage à ses salariées, qui représentent 75% de tout le personnel dans les 23 établissements Villa Beausoleil répartis dans toute la France. "Sans elles, nous n'existerions pas", est-il écrit au tout début de la vidéo.