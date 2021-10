VIDÉO - Mettez-vous dans la peau des pompiers des Bouches-du-Rhône

Vis ma vie de pompier ! Alors que s'ouvre ce mercredi 13 octobre le congrès national des pompiers au Parc Chanot à Marseille (jusqu'au 16 octobre), France Bleu Provence s'est glissée dans la peau des pompiers des Bouches-du-Rhône pour tester des manœuvres qui seront notamment présentées dans la plus "Grande caserne" de France que le public va découvrir au Parc Chanot, en partenariat avec France Bleu Provence.

Le programme est inédit : des engins et une tour de manœuvre seront présentés au public, ainsi qu'un standard et des chambres, et évidemment une grande de caserne avec les pompiers des Bouches-du-Rhône et des marins-pompiers de Marseille.

Éteindre une maison en feu, face aux flammes et aux fumées

A cette occasion l'équipe de France Bleu Provence a pu participer à divers exercices au sein du centre de formation des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Une immersion de quelques heures avec tout l'équipement des pompiers dans le but de découvrir leur quotidien. Il a été question notamment de manier la lance à eau. Un exercice qui peut paraître facile mais ce n'est pas vraiment le cas. La lance est lourde et il faut apprendre à gérer le jet selon les caractéristiques de l'incendie.

Manier une lance à eau n'est pas si simple. © Radio France - Florent Le Saux

Rien de mieux pour se mettre dans la peau d'un pompier que de tenter d'éteindre un incendie. Nous avons donc testé l'exercice "éteindre un feu de voiture dans la maison à incendie". Il s'agit là de progresser en binôme comme dans toutes les situations et de tenter d'appréhender le feu en tenant compte de la fumée.

Des arbres en feu où un homme ne peut pas tenir plus de huit secondes à proximité

Au sein du centre de formation les pompiers s'entrainent également à éteindre des feux de forêts grâce à une forêt artificielle. Des arbres en métal alimentés en gaz liquide sont installés et brûlent pour permettre aux pompiers de s'exercer.

La forêt artificielle installée du centre de formation des pompiers 13 leur permet de s'exercer. © Radio France - Camille Payan

Des flammes impressionnantes sont visibles et il ne faut surtout pas s'approcher, d'après les pompiers on ne peut tenir à proximité, en vie, que 8 secondes même en tenue. Chaque mètre linéaire de ces arbres en feu dégage 10 méga watts.

Tous les jours au sein du centre de formation des pompiers des Bouches-du-Rhône s'entraînent et approfondissent leurs connaissances. Les mises en situation et la répétition des manœuvres sont très importantes. Il existe notamment la maison à fumée.

La maison à fumée installée sur le centre de formation des pompiers des Bouches-du-Rhône. © Radio France - Camille Payan

La Grande caserne au Parc Chanot, ce sera aussi une caserne des anciens avec une exposition de vieux engins, une caserne des pitchouns destinée aux enfants et de nombreuses expositions et animations qui viendront faire vivre le Parc Chanot durant quatre jours. La prévention et la formation seront aussi présents à travers des stands préventifs et des ateliers de formation aux gestes qui sauvent.

L'équipement des pompiers est essentiel. © Radio France - Camille Payan

NB : Pour les commodités du reportage, il a été autorisé au personnel de France Bleu Provence de ne pas porter l'appareil respiratoire isolant dans le cadre de l'extinction fictive d'un feu de voiture dans la maison à fumée du centre de formation.

