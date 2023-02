VIDÉO - Minute de silence devant la mairie d'Amiens après la mort d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz

Au lendemain de la mort d'une enseignante en plein cours, tuée à Saint-Jean-de-Luz, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées ce jeudi midi pour une minute de silence devant l'Hôtel de Ville d'Amiens. Des élus, des anonymes, mais également le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, en déplacement dans le département de la Somme. C'est d'ailleurs lui qui a prononcé les derniers mots avant le recueillement.

À l'initiative de ce rassemblement, la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, qui a convié les élus du conseil municipal et le personnel de la mairie. "Cela me semble important que les Amiénois puissent célébrer cette professeure qui est tombée d'une manière barbare. Il me semble important que l'on puisse témoigner notre soutien à sa famille, mais aussi à l'ensemble de la communauté éducative qui est bouleversée par cet acte inqualifiable. Personne ne peut se sentir indifférent par rapport à cet acte que personne ne peut comprendre et qui est fou, mais qui arrive dans une ville qui ne pose pas de difficultés. C'est tellement brutal, tellement inimaginable que tout le monde est extrêmement touché", explique la maire d'Amiens au micro de France Bleu Picardie. "On n'est jamais à l'abri de drames et il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de chacun pour que, dans toute la mesure du possible, on évite de tels actes."

"Un acte barbare"

Dans le public, quelques enseignants ont fait le déplacement, discrètement, mais aussi le directeur du cabinet du recteur de l'académie d'Amiens. Beaucoup d'anonymes également, comme Sérena et Elena, deux étudiantes italiennes de 22 ans, en Erasmus à Amiens. "Je pense que c'est important d'être présente en tant que citoyenne. C'est un acte barbare, cela peut se passer dans tous les pays. Il faut prêter attention et reconnaître la gravité des actes", raconte l'une. "Je pense qu'il faut se montrer solidaire", ajoute l'autre. "L'Europe, c'est une institution qui essaie de promouvoir la paix, la justice, des valeurs civiques, et donc je pense qu'en étant ici, je mets en pratique les valeurs qui m'appartiennent et qui appartiennent à l'Europe." Mercredi, déjà, les syndicats d'enseignants en Picardie, mais également les élus avaient réagi juste après le drame.