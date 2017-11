VIDEO #monsainté : racontez-nous votre quartier, aujourd’hui à Tardy

Entre le 6 novembre et le 1er décembre, on vous appelle à témoigner, à nous raconter vos quartiers de Saint-Étienne. Aujourd’hui, nous allons à Tardy : quelque 3500 habitants dont une majorité de jeunes. Les points positifs, négatifs, notre ambassadeur, présentations.

Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez sur les "quartiers perdus" de Saint-Étienne, répondez au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et racontez-nous vos quartiers. C’est l’opération #monsainté, vous pouvez vous exprimer sur les réseaux sociaux.

France Bleu Saint-Étienne de son côté va se rendre à votre rencontre, dans 20 quartiers de la ville, entre le 6 novembre et le 1er décembre. Aujourd'hui, le quartier Tardy.

Le quartier Tardy : situation et infos clés

Le quartier Tardy est situé au sud est du centre-ville de Saint-Étienne. Entre le boulevard urbain, la rue du 11 novembre au sud, et le musée d’art et d’industrie.

Selon l’Insee, il y avait environ 3200 habitants en 2013. Majoritairement des jeunes entre 18 et 39 ans. On retrouve principalement des étudiants, des employés et des retraités.

Fait marquant : le quartier Tardy a été bombardé en mai 1944 par les Américains. Des centaines de personnes ont été tuées dans l’attaque.

Votre quotidien : points positifs, point négatifs

Dans le quartier nous avons rencontré Florence, 59 ans, elle est femme de ménage à la pharmacie et elle est née dans le quartier.

De leur côté, Elise et Wilfried se sont installés il y a un an et demi. Ils viennent de Haute-Loire. Elle est chef de projet dans le numérique, lui est moniteur de VTT.

Morgan Nony, notre personnage du quartier

Au cœur du quartier, rue Vaillant Couturier, il y a l'amical laïque de Tardy qui rassemble un centre de loisirs, une résidence d’artistes, une salle de spectacle, un jardin partagé. L’amical propose aussi un brunch par mois. Morgan Nony, originaire du quartier, est le coordinateur de l’amical.

