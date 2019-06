VIDÉO - Morbihan : L214 et 30 millions d'amis dénoncent la maltraitance de poules dans un élevage intensif

Caro, France

Encore un scandale en vue. Ce mardi 11 juin, la Fondation 30 millions d'amis et l'association de protection des animaux L214 publient les images d'une vidéo tournée dans un élevage intensif de 190.000 poules pondeuses à Caro, près de Ploërmel dans le Morbihan.

Des animaux déplumés

Les images auraient été tournées le 3 mai. Elles sont commentées par Réha Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. On y voit des poules amassées dans des cages. La plupart sont déplumées. Ces animaux sont destinés à terminer à l'abattoir. Elles ne peuvent plus boire ou manger et se retrouvent à côté de cadavres qui gisent au sol. "Elles sont condamnés à agoniser" explique Réha Hutin. Les deux associations ont décidé de porter plainte pour sévices graves et mauvais traitement.

Un fournisseur du groupe Avril

L'élevage fournit des œufs au groupe Avril, premier producteur français. L214 et 30 millions d'amis demandent au groupe de s'engager à en finir avec l'élevage des poules en cage d'ici 2025. Une pétition est d'ailleurs disponible sur Internet pour appeler l'industriel à prendre des mesures.