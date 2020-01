VIDEO-"On n'est pas installé en France pour tourner le dos à l'Europe", Freya Colin franco-britannique à Tours

Ce soir minuit, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union Européenne. C'est le Brexit qui s'applique enfin plus de trois ans après le vote des électeurs britanniques. Une déception et un vrai déchirement pour l'immense majorité des Britanniques installés en Touraine.

Indre-et-Loire, France

Freya Colin est la présidente d'honneur de l'association France Grande-Bretagne en Indre-et-Loire.

Je suis modérément française, viscéralement britannique mais passionnément européenne. Ce vote en 2016 en faveur du Brexit, j'en ai pleuré. Un vote avant tout contre le pouvoir en place. Y a eu beaucoup de non-dits, de désinformations voire de mensonges. On a trompé les britanniques. Mais dans les deux sens d'ailleurs. Les gens ont voté sans savoir pourquoi ils votaient. Et maintenant ils le découvrent", Freya Colin

Freya Colin fait confiance aux britanniques et aux européens pour trouver le meilleur accord pour réglementer nos futures relations économiques et commerciales. " Il y a tellement de Français installés au Royaume-Uni et tellement de Britanniques en France et en Europe qu'ils vont être obligés de laisser les choses telles qu'elles sont."