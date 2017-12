VIDEO - Nantes : "Un Jardin à Défendre"

Ils l'appellent le "jardin à défendre" ou "jardin des ronces". A Nantes, 150 personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi place du Vieux Doulon pour défendre un jardin collectif, autogéré depuis quatre ans.

Le "jardin des ronces" se situe au coeur de la ZAC des Gohards sur laquelle Nantes Métropole compte construire 2700 logements et quatre fermes urbaines.

L'entrée est libre. Le jardin se trouve face au cimetière. C'est une ancienne terre maraîchère, transformée en jardin collectif auto-géré depuis 2012. Ici entre deux haies de ronces on cultive de tout.

Mireille habite le quartier, elle y jardine depuis la première heure.

On a des blettes, des radis, il reste très peu de patates. L'essentiel du jardin est collectif chacun cultive les parcelles et chacun prend ce dont il a besoin. Rien n'est normé et tout se passe bien."

Ni Mireille, ni les 150 autres personnes venues manifester place du Vieux Doulon ne veulent voir transformer cet endroit en zone bétonnée comme ils disent. Yves et Charles, simples curieux.

Pour l'heure le jardin des ronces est un "jardin à défendre", c'est écrit sur le mur à l'entrée, avec des tables, des chaises, une serre et même un four à l'ancienne que fait fonctionner François.

On fait chauffer pendant trois heures et une fois que ce sera bien chaud on enlève les braises et on va mettre les gâteaux en deux fournées.