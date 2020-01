VIDÉO -"Négligence, incompétence" : une fillette de 11 ans meurt à l'hôpital Necker à Paris, sa maman témoigne

Le 22 décembre 2019, Lou, 11 ans, meurt à l'hôpital faute d'une prise en charge rapide et de soins appropriés. Malgré l'insistance répétée de sa maman, les urgences et les médecins ne décèlent pas la gravité de son état. Ils agissent trop tard. Écoutez le bouleversant témoignage de la maman de Lou.

Paris, France

"Plus jamais ça". Stéphanie est en colère. Sa fille Lou est morte à l'âge de 11 ans, à cause d'une péritonite mal diagnostiquée, au mois de décembre 2019. Sa maman a accepté de témoigner sur France Bleu Paris.

Le 6 décembre, Lou est prise de vomissements et de fièvre. Commence alors un calvaire pour l'enfant, qui est en fauteuil roulant depuis toute petite. "Entre le premier jour où Lou a eu mal et la prise en charge définitive, il s’est écoulé quatre jours. On est allé plusieurs fois aux urgences. La première fois, on a été renvoyé avec du Doliprane en nous disant que c’était une simple angine, sans autre examen qu’une palpation du ventre", raconte sa maman.

Stéphanie raconte le calvaire de sa fille Lou. Copier

"Le deuxième jour, après quelques examens, on nous a renvoyé avec un lavement. Le troisième jour, nous sommes allées voir notre pédiatre de ville qui a fait confiance à Necker et n’a rien vu de plus. Finalement, on revient aux urgences après avoir fait une échographie en ville. L’échographe était catastrophé, parle de péritonite. Après avoir encore attendu 5 heures sur un brancard, Lou est opérée. Cela se passe bien, mais le chirurgien nous explique que l’intestin est gangrené. Cela veut dire qu’elle a souffert le martyr, c’est atroce", poursuit Stéphanie, très émue.

La fillette meurt le 22 décembre, après plusieurs jours de calvaire. Elle souffrait d'une septicémie.

Un drame qui illustre la crise qui secoue l'hôpital public

Pour Stéphanie, le drame aurait pu être évité. "Lou aurait pu être sauvée", estime-t-elle, "si elle avait été prise en charge plus tôt". La maman estime que les médecins de l'hôpital Necker ont été négligents et pas suffisamment à l'écoute de la douleur de sa fille. "J’ai de la colère, de la tristesse et une grande incompréhension", dit-elle.

Lou est l'illustration tragique des dysfonctionnements de l'hôpital

"Je comprends le contexte des médecins, le manque de lits, etc… Mais Lou est l’illustration tragique de ce dysfonctionnement, doublé de la négligence, du manque d’écoute et d’incompétence manifeste de ces deux médecins urgentistes seniors qui sont passés à côté. Ils n’ont même pas eu l’humilité de se dire qu’ils allaient la garder en observation", poursuit Stéphanie.

Stéphanie, la maman de Lou, dénonce la négligence des médecins. Copier

Le combat de Stéphanie désormais, c'est de tout faire pour éviter un nouveau drame. "Plus jamais ça. Ce n’est pas possible d’emmener ses enfants aux urgences, et d’être négligé, pas écouté, et de voir son enfant souffrir", raconte la maman. Elle espère que le drame pourra "aider à mener une réflexion ouverte avec les médecins, avec les parents dont les enfants sont victimes d’erreurs médicales, sur l’accueil des urgences, pour aider les médecins qui n’en peuvent plus. Il faut faire quelque chose parce qu’on ne peut pas continuer à perdre des enfants comme ça".

L'AP-HP, qui gère les hôpitaux de Paris, propose une médiation aux parents de Lou. Sa famille attend de recevoir son dossier médical avant d'accepter. Elle devrait le recevoir dans les prochains jours, promet l'hôpital.