VIDEO - A Nice, des poules et des lapins installés dans la cour de récréation pour les tout petits

La ville de Nice s'est associée à l'élevage "Histoire de Poule and Co" pour faire venir des poules et des lapins dans la cour de récréation d'une crèche du centre ville. Une opération pour Pâques mais qui permet surtout de sensibiliser à la biodiversité.

Des poules et des lapins à Pâques à Nice ! Non pas en chocolat mais en chaire et en os pour sensibiliser les tout petits. La ville de Nice a fait appel à deux éleveurs azuréens pour installer des animaux de la basse cour directement dans la cour de récréation de la crèche La Roseraie. De quoi ravir les enfants tout en les sensibilisant à la biodiversité.

Loïc Perrot gère avec sa femme l'élevage "Histoire de Poule and Co" à Nice depuis 40 ans. Son but avec cette démonstration, montrer la diversité des races de poules françaises. "C'est la biodiversité que j'expose au travers de mes poules", explique l'agriculteur. "Il y a encore 40 et 50 races en France, certaines sont en voie de disparition donc à nous d'œuvrer pour maintenir tout cela pour les générations futures", poursuit-il.

Des poules et des lapins installés dans une crèche de Nice © Radio France - Manon Derdevet

"Les petits niçois ne voient que les poules et les lapins à travers les écrans ou les livres" - Françoise Bagaria

Les enfants peuvent toucher et même porter les poules. Une initiative fondamentale pour la directrice de l'école. "Les petits niçois ne voient que les poules et les lapins à travers les écrans ou les livres. Là c'est vraiment l'occasion de voir l'animal en vrai !", se réjouit Françoise Bagaria.

De quoi ravir aussi les parents venus accompagner leurs enfants. "Les lapins et les poules pour Pâques c'est vraiment top ! C'est mieux que la chasse aux œufs !", s'exclame Siem.

Pour ceux qui seraient tombés sous le charme "Histoire de Poule and Co" propose aux niçois d'acheter à leur tour leur propre poule.