VIDEO Nice la nouvelle halle de la Gare du Sud se dévoile. On vous dit tout : commerces, ouverture, prix

La halle gourmande de la Gare du Sud est de nouveau sur les rails. Le repreneur et le maire ont dévoilé ensemble les nouveautés de ce lieu emblématique. Une visite chahutée par des manifestants : Avec la visite mouvementée du maire de Nice, Christian Estrosi , .

La date d'ouverture ?

"Ce sera ouvert fin juin, avant l'été" répondent fièrement Christian Estrosi et le repreneur Renato Iera, fondateur des enseignes IT.

La transformation de cette ancienne gare ferroviaire a connu plusieurs échecs. Elle a accumulé les déboires commerciaux. La Gare du Sud de Nice est fermée depuis un an . Elle a été reprise par IT France (Italian trattoria France).

Ca va ressembler à quoi ?

Les travaux, lancés février, ont pour but de végétaliser, d'offrir plus de places assises et de mettre en cohérence les différents espaces de la halle. Julien Oheix, le directeur des marques du groupe qui reprend la halle : " Ce n'est plus un réfectoire, nous avons crée un environnement plus cosy, (...) ça permet aux gens de passer plus de temps et un meilleur moment dans la halle."

Quel concept et quel prix ?

« Mediterraneo » c'est le nom du concept. Il s'agit de saveurs et de cuisine des rives de la Méditerranée. Avec des restaurants axés sur la gastronomie méditerranéenne. De la cuisine méditerranéenne au sens large, italienne, libanaise, espagnole, orientale ou grecque. "Notre crédo a toujours été de faire une cuisine abordable."

Les prix seront très abordables "à l'image des restaurants que nous possédons déjà avec des pizzas marguerites à 6 euros 90" selon Julien Oheix.

Quelles animations ?

Ne vous attendez pas à de grosses soirées, des concerts ou des événements de la nuit : "Nous aurons une offre événementiel "sage" précise Julien Oheix. "Nous venons nous inscrire dans le quartier Libération en bon voisin. On souhaite proposer de nouvelles choses, dynamiser le quartier, mais sans forcément passer par des soirées. Nous ne sommes pas qu'un lieu de restauration."

Ce qui a changé ? La température notamment

L'accent a été mis sur la gestion de la température et le confort climatique indique la mairie. Le but est de trouver des solutions appropriées au lieu. La ventilation sera réadaptée promet la municipalité, avec des films apposés sur les vitres permettant de gagner entre 6 et 10°C. La température avait été l'un des défauts repérés par les clients précédents.

