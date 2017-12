A Coulounieix-Chamier, William et Jacqueline, deux retraités périgourdins décorent leur maison avec des guirlandes et des personnages de toutes les couleurs. Des illuminations qui épatent les Périgourdins !

Coulounieix-Chamiers, France

C'est une véritable passion qui anime ce Périgourdin de 69 ans et sa compagne. Depuis 16 ans William et Jacqueline décorent leur maison avec des dizaines de guirlandes et de bonhommes gonflants. Pour le couple c'est tout simplement "la magie de Noel".

Des guirlandes de toutes les couleurs qui clignotent, des lumières qui tournent, des pères noël et des rennes gonflants ou encore "Joyeux Noel" écrit avec des led. William a toute la panoplie.

Cela fait 16 ans qu'il décore sa maison avec ces impressionnantes lumières de Noël. Il a attrapé le virus lors d'un voyage au Canada. "Là-bas tout le monde décore sa maison avec des lumières. J'ai trouvé ça super et j'ai voulu faire la même chose ici" explique William.

Depuis le retraités périgourdin achète chaque année une nouvelle décoration, cette année c'est toute une structure gonflable sur le toit avec un père Noël. "L'année prochaine je vais entièrement décorer le toit" prévoit déjà l'homme de 69 ans.

Les voisins viennent de partout dans la ville, ça plait beaucoup aux enfants

Une passion qui lui coûte environ 100 euros chaque année mais à laquelle William ne renoncerait pour rien au monde. Car il est devenu l'attraction du quartier. "Les gens s'arrêtent même en voiture devant la maison. Les voisins viennent de partout dans la ville, ça plait beaucoup aux enfants. On est devenu la maison décorée du quartier."