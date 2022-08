VIDÉO - Noirmoutier : il y a 78 ans, la Bataille des 4 as

Il y a 78 ans, les 7 et 8 août 1944, avait lieu l'un des épisodes marquants de la Seconde Guerre mondiale dans notre région : la Bataille des 4 as. France Bleu Loire Océan vous raconte.

C'était il y a 78 ans, les 7 et 8 août 1944. Les Alliés libèrent les ports de l'Atlantique les uns après les autres. Ce 7 août, quatre dragueurs de mines allemands partent de Paimboeuf et se réfugient à Noirmoutier. Mais le lendemain, ils sont attaqués par des avions des Alliés britanniques et canadiens. Une bataille restée connue sous le nom de Bataille des 4 as.

Il est tôt le matin du 8 août, les dragueurs allemands sont bloqués par la marée basse. Ils sont repérés par un avion des Alliés. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, lance alors une opération. Vingt-trois avions de la Royal Air Force et de la Canadian Air Force décollent avec un objectif : détruire ces dragueurs allemands et libérer la zone.

"Les vingt-trois chasseurs bombardiers fondent sur leur proie, ils font feu de leurs canons et de de leurs roquettes. Et la riposte s'engage tout de suite contre les Beaufighters", raconte Michel Moracchini, le président de l'association Relations internationales culture et mémoire de Barbâtre (RICMB).

Une riposte et un avion de touché, il s'écrase en mer. À son bord, deux soldats canadiens. Du côté allemand, les quatre dragueurs sont détruits. Trente soldats meurent, quatre-vingt sont blessés.

Des épaves encore visibles

Sur l'île, une stèle est là pour se souvenir de toutes ces victimes. "On a aussi pensé à la mémoire de ces malheureux Allemands. Ils ont fait ce que leur hiérarchie leur a demandé, c'est-à-dire essayer également de se défendre", souligne Michel Moracchini.

Aujourd'hui encore, deux épaves des dragueurs de mines allemands sont visibles à marée basse depuis le pont de Noirmoutier : "Certaines personnes disent qu'on dirait des avions, que ça ressemble à des baleines".

Lundi 8 août, l'association RICMB ira déposer une gerbe au cimetière de Barbâtre, sur la tombe des deux soldats canadiens.