VIDEO - Nos 3 conseils aux parents qui ont des enfants en filière bilingue

Vous avez un enfant en filière bilingue et vous avez peur qu'il perde son niveau en breton pendant le confinement ? Cette vidéo est faites pour vous ! Nous avons contacté Katell Leon, professeur de breton et autrice du livre "Help! Mon enfant parle breton".

18 890 enfants et adolescents sont scolarisés en filière bilingue ou par immersion. Alors comment faire pour les maintenir en contact avec la langue bretonne ? Katell Leon doctorante en sciences de l'éducation et autrice du livre "Help! Mon enfant parle breton" nous prodigue ses trois conseils.

1. Ne culpabilisez pas !

2. Soutenez et aidez les professeurs et soyez attentif à leurs consignes.

3. Passez du temps avec votre enfant. Des tas d'outils pédagogiques existent.

à lire aussi VIDEO - Des conseils de sites et applis pour occuper et éduquer vos enfants bilingues

Pour retrouver le livre de Katell Leon, rendez-vous sur le site de Le Temps éditeur.